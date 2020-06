Drama na primorski avtocesti: dojenček med vožnjo nehal dihati

Reševalci iz Sežane so dojenčka oskrbeli in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Reševalci iz Sežane so dojenčka oskrbeli in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Foto: STA

Včeraj ob 20.09 se je na avtocesti med Kozino in Divačo v občini Hrpelje - Kozina dojenček začel dušiti, poroča spletni portal uprave za zaščito in reševanje.

Mimovozeči vozniki so dojenčka, ki je nehal dihati, oživljali in vzpostavili dihanje. Gasilci PGD Materija so zavarovali mesto intervencije, nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem pri oskrbi.

Reševalci iz Sežane so dojenčka oskrbeli in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.