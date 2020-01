V romskem naselju umrl dojenček, barake so brez vode in elektrike

V romskem naselju v Goriči vasi v občini Ribnica je pred mesecem dni zaradi pljučnice umrl dvomesečni dojenček Amadej B. Družina je več let živela v izraziti revščini, slabo opremljeni in izolirani baraki, brez vode in elektrike. V Amnesty International (AI) Slovenije ob tem pozivajo k ukrepanju.

Družina si je postlala na odejah na tleh. Otrokova mati je na dojenčku po smrti odkrila tudi ugriz podgane. Tisto noč, ko je Amadej umrl, je ves čas ležala ob njem, a ker nimajo elektrike, ni mogla videti, kaj se dogaja, je danes objavil Dnevnik. Babica umrlega dojenčka, ženska sicer živi v sosednji baraki, je povedala, da bo zdaj poskušala poskrbeti za otroke in vnuke ter izolirati barako.

Odvzeli so jima še druga dva otroka

Center za socialno delo je dva dni po dojenčkovi smrti staršem začasno odvzel še oba druga otroka in ju namestil v krizni center v Grosupljem. Staršem so naložili, da uredijo prostore, ki bodo primerni za bivanje otrok. Takšne prostore so potem našli v zidani hiši sorodnika v sosednjem naselju, vendar jim center še ni vrnil otrok. Otroka pa so v porodnišnici vzeli še eni materi, ta je živela z njimi v baraki in je rodila le nekaj dni po Amadejevi smrti. Center za socialno delo Kočevje trenutno sicer pripravlja postopke za odvzem še sedmih otrok, piše Dnevnik.

Občina krivdo za razmere vali na državo

V Občini Ribnica sta romski naselji v Goriči vasi in Lepovčah, tam živi približno 150 Romov. Na Občini Ribnica menijo, da je treba sredstva za reševanje stanovanjske problematike Romov namensko usmerjati na državni ravni. Enako velja za urejanje priključkov na osnovno gospodarsko in komunalno infrastrukturo v lokalnem okolju, so navedli za STA.

Občina je po besedah v. d. direktorice občinske uprave Tine Peček sicer že lani seznanila urad vlade za narodnosti s problematiko v romskem naselju v Goriči vasi. Prav tako so župani v skupnem pismu pozvali vlado, naj sprejme ustrezne ukrepe, je poudarila.

Varuh je občino že pred leti pozval, naj naselju zagotovi pitno vodo

Pri varuhu človekovih pravic pa so po pisanju STA že leta 2015 pozvali občino, naj romskemu naselju zagotovi dostop do osnovne infrastrukture, zlasti do pitne vode in sanitarij. Prav tako naj povabi predstavnike naselja na pogovor in jim predstavi možnosti za trajno ureditev njihovih bivalnih pogojev. Poleg tega so predlagali, da občina sprejme podrobni področni program in ukrepe v skladu z zakonom o romski skupnosti.

Občina ni upoštevala varuhovih predlogov, ker po njenem mnenju ni pravne podlage za ureditev bivanjskih razmer v naselju. Varuh je zato v dopisu uradu vlade za narodnosti poudaril, da mora v primerih, kadar so pripadnikom romske skupnosti kršene njihove človekove pravice, uresničevanje človekovih pravic zagotoviti vlada. Dolžnost ukrepanja vlade po mnenju varuha velja tudi, če občina ne izpolni svoje zakonske obveznosti in na primer ne sprejme akcijskega načrta, še poroča STA.

Pečkova je sicer pojasnila še, da sta bila predstavnika obeh romskih naselij v občini imenovana v komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti na ribniškem območju. Ta se je 15. januarja letos srečala šele na ustanovni seji.

AI Slovenija poziva k ukrepanju

"Naše ogorčenje je usmerjeno k oblastem, saj nedelovanje na lokalni in državni ravni za številne romske družine vzdržuje razmere brez vode in elektrike, v človeka nevrednih razmerah, ki že same po sebi pomenijo zdravstveno tveganje," pa je ob tem opozorila direktorica AI Slovenija Nataša Posel. Po navedbah društva Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu že obravnava pritožbo več Romov, tudi tistih iz Goriče vasi, zaradi odrekanja pravice do pitne vode, ki je univerzalna človekova pravica.