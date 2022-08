Dotrajana nadstrešnica si končno zasluži ime avtobusna postaja

Štirinajst avtobusnih peronov, elipsasta nadstrešnica, samočistilne javne sanitarije in funkcionalni pritlični objekt so samo nekateri elementi nove avtobusne postaje na Kolodvorski cesti v Kopru. Mestna občina Koper jo je včeraj uradno predala namenu, upravljanje postaje je prevzelo podjetje Arriva.

Prenovo dotrajane in potnikom neprijazne 43 let stare avtobusne postaje, ki si tega imena niti ni zaslužila, je Mestna občina Koper začela lani poleti in naložbo sklenila še pred letošnjim poletjem. "Zunanjo podobo avtobusne postaje je narekovala želja po enostavnosti in funkcionalnosti. Ker je pomemben infrastrukturni objekt in obenem vstopna točka v mesto, pa tudi stičišče lokalnih, primestnih, regionalnih in mednarodnih povezav, je pomembno, da je zasnovana po meri človeka," so izpostavili.

Avtobusna postaja elipsaste oblike

Na novo avtobusno postajo elipsaste oblike, ki se razteza na 3.600 kvadratnih metrov površine, je umeščenih 14 peronov za avtobuse. Tisti, ki bodo na prihod avtobusa morali čakati, se bodo lahko zatekli v pritlični objekt in počakali v čakalnici. Tam je občina uredila tudi lokal z gostinsko ponudbo, blagajne za nakup vozovnic in prostore za potrebe delovanja ter upravljanja objekta. Potnike, ki na prevoz raje čakajo na svežem zraku, bo elipsasta nadstrešnica varovala pred dežjem in žgočim soncem. Da bi uporabnike avtobusne postaje še bolj zavarovala pred vremenskimi vplivi, je občina zunanje klopi opremila s stekleno zaščito, ki jih bo varovala pred vetrom.

Uredili so tudi deset parkirišč za taksi vozila

V okviru investicije je občina uredila še postajo za mestna kolesa in urbano opremo ter parkirišče s tremi mesti za kratkotrajno parkiranje avtobusov in deset postajališč za taksi vozila. V prihodnjih dneh bo upravljavec usposobil digitalni zaslon s prikazovanjem voznega reda avtobusov, do takrat pa bodo informacije s prihodi in odhodi avtobusov na voljo v statični obliki na plakatih.

Vrednost del znaša približno 2,3 milijona evra, od tega bo Mestna občina Koper nekaj več kot en milijon pridobila iz naslova mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.