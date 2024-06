Serijska številka izdelka L:16/09-0 ima rok uporabe do 30. novembra 2024, serijske številke izdelkov L:22/22-0, L:19/29-0 in L:21/14-0 imajo rok uporabe do 31. decembra 2024 in serijska številka izdelka L:25/10-0 ima rok uporabe do 31. januarja 2025.

Odpoklicane suhe marelice Foto: Hofer

Nazaj v trgovino ali v smeti

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serije z omenjenimi podatki že izločili iz prodaje. Hofer kupce prosi, da izdelek vrnejo v njihovo najbližjo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.

To opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec, poudarjajo.