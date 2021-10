Dolg Slovenije se niža, napovedi so optimistične

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi ukrepov države za omilitev posledic epidemije covid-19 so slovenske javne finance tudi v drugem letošnjem četrtletju beležile primanjkljaj, ki pa se je, v primerjavi s prvim četrtletjem, znižal. Znašal je 757 milijonov evrov oz. 5,8 odstotka bruto domačega proizvoda.

Dolg v Sloveniji je nižji, kot je povprečje v evroobmočju, in se bo še naprej zniževal. Zvišanju dolga v času epidemije se nismo mogli izogniti, saj je vlada, tako kot tudi druge države, intenzivno financirala ukrepe za obvladovanje epidemije, so sporočili z Ministrstva za finance.

Dolg v Sloveniji je nižji, kot je povprečje v evroobmočju, in se bo še naprej zniževal. Zvišanju dolga v času epidemije se nismo mogli izogniti, saj je vlada, tako kot tudi druge države, intenzivno financirala ukrepe za obvladovanje epidemije, so sporočili z Ministrstva za finance.

[Dolg 🇸🇮 v primerjavi z državami Evro območja in 🇪🇺]



🇸🇮 v obdobju zaostrenih epidemioloških razmer svojo zadolženost v razmerju do BDP povečala za manj od povprečja držav Evro območja in 🇪🇺. pic.twitter.com/5A8bvbKYSy — Ministrstvo za finance (@mfinance_gov_si) October 1, 2021

Konsolidirani bruto dolg države je na koncu drugega letošnjega četrtletja znašal 80 odstotkov BDP.

Primanjkljaj in dolg države sta povezana predvsem z ukrepi države za omilitev posledic epidemije covid-19. Vlada je letos prek državnega proračuna intenzivno financirala ukrepe za obvladovanje epidemije, kljub temu pa je v obdobju zaostrenih epidemioloških razmer Slovenija svojo zadolženost v razmerju do BDP povečala za manj od povprečja držav evroobmočja in Evropske unije.

[Ukrepi delujejo: Dolg se niža]



➡️v 🇸🇮 je dolg nižji kot je povprečje v evro območju

➡️dolg se bo še naprej zniževal

➡️bistveno znižanje obresti dolga

➡️gospodarska rast

➡️krepitev zaposlovanja

➡️več investicij

➡️večja potrošnjahttps://t.co/lXfk7s8VNU pic.twitter.com/aseAc3dsNz — Ministrstvo za finance (@mfinance_gov_si) September 30, 2021

"Pomembno je tudi bistveno znižanje obresti dolga. Obrestni izdatki za servisiranje dolga državnega proračuna so v letu 2020 znašali 1,7 odstotka BDP, kar je za več kot 300 milijonov evrov nižje v primerjavi z letom 2014, ko so ti znašali 2,9 odstotka BDP," so še navedli pri finančnem ministrstvu.

Napovedi kažejo gospodarsko rast

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v jesenski napovedi za letos predvideva gospodarsko rast v višini 6,1 odstotka. Hkrati se bo po tej napovedi krepilo tudi zaposlovanje – v letu 2022 za 1,5 odstotka, v 2023 pa za 1,2 odstotka.