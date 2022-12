Dobrodošli v otroškem svetu domišljije

Oglasno sporočilo

Varnost

Dobra igrača naj bo v prvi vrsti varna. Že v trgovini poglejte, katere oznake ima.

Certifikat EN 71 pomeni, da je igrača skladna z evropskim standardom za varnost igrač, ki zagotavlja, da ne vsebuje škodljivih snovi in je varna za otroka. Oznaka CE pa potrjuje, da je bila igrača načrtovana in proizvedena v skladu z varnostnimi standardi EU.

Če kupujete igračo za majhne otroke, bodite pozorni, da nima oznake, ki označuje, da igrača ni primerna za otroke, mlajše od treh let. V nasprotnem primeru tvegate, da bo otrok zaužil majhne delce in se zadušil. Nasploh se je pri tem pametno držati smernic majhen otrok – velika igrača ter velik otrok – majhna igrača. Pozorni bodite tudi na dolge vrvice in trakove ter na ostre robove, s katerimi se lahko poškoduje.

Uporabnost

Igrača naj bo tudi uporabna. To pomeni, da je prilagojena otrokovim sposobnostim, kar je povezano tudi s starostjo otroka. To so lahko povsem preproste mehke igrače, ki jih otrok uporablja za crkljanje ali igro. Lahko pa so to tudi igrače, ki otroku zagotavljajo dovolj izzivov ter ga spodbujajo k iskanju rešitev, na primer razne sestavljanke ali kocke. Če je igrača uporabna, se bo otrok z njo lahko igral ure in ure.

Primernost

Delitev igrač na dekliške in fantovske je zgolj neka splošna usmeritev. Pri izboru primerne igrače poleg starosti upoštevajte tudi otrokov interes, ne glede na spol. V nasprotnem primeru bo igrača otroku nezanimiva in bo kmalu pristala pozabljena v kotu.

Vsak dan je čas za igro

Vsi otroci bi morali imeti čas za igro vsak dan, saj je ta zelo pomembna za njihov razvoj. Dobre igrače bodo pri tem v pomoč. Nekatere spodbujajo razvoj domišljije in ustvarjalnosti, druge razvoj socialnih veščin, tretje pripomorejo k urjenju (fino) motoričnih spretnosti itd.

Dobra igrača, ki spodbuja fino motoriko, iskanje rešitev, obenem pa vedno ponuja nove izzive in ni nikoli dolgočasna, so na primer legendarne kocke LEGO®, saj omogočajo številne možnosti sestavljanja in združevanja z različnimi kompleti LEGO®. Ponudbo kock LEGO®, ki so v Sparu zdaj cenejše, in drugih igrač si oglejte v Sparovem katalogu Čudoviti svet igrač.

