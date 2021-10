Na Ljubljanskem gradu se je odvil hekaton Hack4Climate na temo zmanjšanja količin odpadne hrane. Kar 33 mladih iz vse Slovenije, starih med 16 in 24 let, je bilo postavljenih pred izziv, kako zmanjšati količino odpadne hrane v gospodinjstvu.

Mladi z idejami za zmanjšanje količin odpadne hrane

Planet je trenutno na pomembni misiji, in sicer, če želimo, da Zemlja ponovno zadiha s polnimi pljuči, ji moramo pri tem pomagati. Osemletni projekt LIFE IP Care4Climate združuje 15 partnerjev, ki vsak na svojem področju ozaveščajo o spremembah, ki jih lahko naredimo kot posamezniki za boljši jutri.

Podatek Statističnega urada Republike Slovenije, da smo v letu 2018 proizvedli 68 kg odpadne hrane na prebivalca, je bil dobra motivacija za prisotne udeležence hekatona Hack4Climate. Desetim prijavljenim skupinam so bili ves čas na voljo različni mentorji: Lara Habič z ministrstva za okolje in prostor, Luka Jezeršek, kuharski mojster, Tina Cipot, vodja komunikacij v podjetju Lidl Slovenija, Eva Tisaj Žnidaršič, ustanoviteljica največjega slovenskega študentskega hekatona DragonHack, ter dr. Mojca Korošec in dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec z biotehniške fakultete.

"Veliko nam pomeni, da sploh smo lahko skupaj in sodelujemo s številnimi ljudmi. Imamo se super in dobro je, da lahko delamo nekaj, kar je večje od naših osebnih problemov," je povedala udeleženka Keti.

V samo 24 urah do najboljše rešitve, ki je izvedljiva že danes

Foto: Matic Kremžar

Tekmovalci so imeli 24 ur časa, da si zamislijo rešitev, ki bi lahko zmanjšala količino odpadne hrane v gospodinjstvih, nato pa so ideje predstavili pred strokovno komisijo.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Lara Habič, dr. Aleš Kuhar, dr. Mojca Korošec in Tina Cipot, je za zmagovalno idejo izbrala predlagano rešitev skupine Ecolance, ki se je osredotočila na porabo hrane v gospodinjstvih študentskih domov.

Ideja FoodHub, s katero predlagajo skupnostno omaro oziroma hladilnik, kamor bi študentje odložili hrano, ki je iz različnih razlogov ne morejo porabiti, je bila po mnenju strokovne komisije najbolj enostavna za uporabo, predvsem pa izvedljiva že danes.

Zmagovalna ekipa je za nagrado prejela 2-dnevni preživetveni tečaj pod okriljem Društva za gozdovništvo iz Kočevja, prav tako pa so 130 evrov Lidlovih vrednostnih kartic namenili Zavodu pod strehco.

Kosila dveh velikosti in ionizator za hladilnike

Foto: Matic Kremžar

Drugouvrščena ekipa Naš dragi planet, ki je predstavila idejo dveh velikosti porcij pri študentskih bonih, je bila po mnenju komisije uporabniku zelo blizu. Ekipa se bo za nagrado kulinarično razvajala v Gostilni na Gradu pod taktirko gostinstva Jezeršek.

Foto: Matic Kremžar

Tretjeuvrščena ekipa z imenom Palačinke je predstavila tehnološko idejo o uporabi modre lučke in ionizatorja, ki bi se vgradila v že obstoječe hladilnike.

Strokovna komisija je presodila, da ideja potrebuje še nekaj testiranj, a je zelo dobra in nekoč izvedljiva. Člani ekipe so za nagrado prejeli vrednostne bone v vrednosti 40 evrov za nakup v trgovini Lidl Slovenija.

Foto: Matic Kremžar

Posebno nagrado in častno omembo strokovne komisije je prejela skupina Jurij Vega, saj so po njihovem mnenju presegli vse. Razumeli so t. i. bolečino uporabnika, personifikacijo in pomen skupnosti. Lidl Slovenija je zato vsakega člana skupine nagradil z bonom v vrednosti 20 evrov.

Foto: Matic Kremžar

"Vsi ste zmagali! Nihče ni pričakoval, da boste problem rešili, ker je zelo kompleksen. To, da problem razumete in o njem razmišljate, ter pogum, da to tudi predstavite, pa sta bistvo tega dogodka. In to ste odlično opravili," je ob podelitvi nagrad zmagovalcem povedal dr. Aleš Kuhar iz iniciative EIT FOOD Slovenija.

Foto: Matic Kremžar