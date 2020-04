Do zavarovalnice na daljavo

Oglasno sporočilo

Vam bo v času epidemije koronavirusa poteklo avtomobilsko zavarovanje ali katero drugo? Morda se sprašujete, kako prijaviti škodo? Ali se lahko za pomoč obrnete na Asistenčni center Zavarovalnice Triglav? Odgovarjamo na 5 najpogostejših vprašanj.

1. Kako podaljšam avtomobilsko zavarovanje?

Vlada RS je izdala odlok, s katerim se med drugim podaljša veljavnost prometnih dovoljenj in prepoveduje opravljanje tehničnih pregledov. Omenjajo se tudi zavarovanja, vendar na veliko večino avtomobilskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav to ne vpliva, saj so permanentna in, če niso odpovedana, veljajo tudi po datumu zapadlosti premije v plačilo.

Ne glede na to pa predlagamo, da avtomobilsko zavarovanje obnovite prej, saj vse lahko uredite s svojim zastopnikom na daljavo. Na ta način se boste izognili morebitnim zaostankom, ko bo prepoved izvajanja tehničnih pregledov potekla.

2. Kako lahko podaljšam druga zavarovanja?

Če imate sklenjeno paketno zavarovanje DOM, vam ni treba storiti ničesar. Po pošti vam bomo posredovali obračun zavarovalne premije in račun. S tem je zavarovanje urejeno. Če niste prepričani ali imate vprašanja, se obrnite na zastopnika ali zavarovalnico. Spodaj navajamo, kako.

Na zastopnika ali na zavarovalnico se obrnite tudi, če imate sklenjena druga premoženjska zavarovanja, na primer požarno zavarovanje. Skupaj boste uredili zavarovanje na daljavo. Postopek pojasnjujemo spodaj.

3. Kako sklenem novo zavarovanje ali podaljšam zavarovanje, ki ni permanentno?

V Zavarovalnici Triglav smo razvili sklepanje zavarovanj na daljavo. Pogoj je, da imate:

elektronsko pošto, na katero vam bo zastopnik poslal povezavo za dostop do zavarovalne dokumentacije, in

mobilno telefonsko številko, na katero boste prejeli potrditveno kodo. Z njo boste dostopali do dokumentacije in jo s klikom podpisali.

Obrnite se na svojega zavarovalnega zastopnika. Če ga nimate, smo vam na voljo: info@triglav.si ali 080 555 555. Številna zavarovanja pa lahko še naprej sklenete prek spleta.

4. Kako prijavim škodo?

S prijavo škode ne hitite, če ne gre za nujen primer. Prijavite pa jo po enem izmed naslednjih kanalov:

spletna prijava,

mobilna aplikacija – Triglav Asistenca,

telefonska prijava – 080 555 555,

zastopnik – po (mobilnem) telefonu ali elektronski pošti.

Ob prijavi priložite:

fotografije poškodovane stvari,

vso dokumentacijo, ki jo imate v času prijave škodnega primera.

5. Ali v tem času še vedno zagotavljate asistenčno pomoč?

Da. Če imate sklenjeno domsko ali avtomobilsko asistenco, s tudi v tem času še naprej lahko obrnete na naš Asistenčni center:

s pomočjo mobilne aplikacije Triglav Asistenca,

na brezplačni telefonski številki 080 2864.

Če se vam sodelavci ne javijo, ker so zasedeni z reševanjem drugega primera, se vaš klic zabeleži in poklicali vas bodo nazaj. Vas pa prosimo za razumevanje.

Ker se razmere nenehno spreminjajo, spremljajte portal vsebovredu.triglav.si, spletno stran triglav.si in družbena omrežja Zavarovalnice Triglav.

