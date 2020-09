Do večera se bo povsod zjasnilo, topleje bo

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 27 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.