Do srede sončno in vroče

Danes bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. Danes bo sončno, popoldne pa se bo pojavljala kopasta oblačnost. Verjetnost za popoldanske plohe in nevihte bo znatna predvsem v gorskem svetu in na severovzhodu države. V sredo bodo padavine zajele večji del Slovenije.

Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije mogoče posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

V sredo padavine

V sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine se bodo od vzhoda razširile nad večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.

V četrtek bo vreme še spremenljivo s popoldanskimi plohami in nevihtami.