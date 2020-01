Do sobote še naprej suho, nato sprememba #video

Vreme brez padavin se bo nadaljevalo še do sobote, ko so napovedane manjše padavine.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa precej sončno. Zjutraj in dopoldne bo na severovzhodu megleno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo deloma jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V soboto padavine

V petek bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. V soboto se bo povsod pooblačilo, nastajale bodo manjše padavine.