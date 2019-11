Do sobote še dež, v nedeljo več jasnine in sonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale okoli 6 stopinj v Gornjesavski dolini, drugje bo od 9 do 14 stopinj Celzija. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo zapihal jugozahodni veter, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Več jasnine bomo imeli v nedeljo

Jutri bodo krajevne padavine v zahodni polovici države najprej oslabele in se v popoldanskem času znova okrepile. Padavinska celica se bo širila nad osrednjo in deloma vzhodno Slovenijo, kljub temu pa, bo na vzhodu večji del dneva suho z nekaj sonca. Ob morju bo pihal šibak jugo.

Živo srebro se bo v jutranjih urah gibalo od 2 do 8 stopinj, ob morju bomo namerili okoli 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

Foto: Planet TV

Pričetek vikenda bo na vzhodu še sončen, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, več padavin bo v Posočju. Ob morju bo pihal šibak jugo. Do nedelje zjutraj bodo padavine povsod ponehale. V višjih legah in na Primorskem se bo razjasnilo, drugod bo dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala burja.