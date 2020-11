Do konca tedna nas bo razveseljevalo lepo vreme #animacija

Danes bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo precej jasno in po nižinah megleno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Ob morju bo nastala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinje Celzija.

V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rahlo deževalo.