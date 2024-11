Oven

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Bik

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Dvojčka

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Rak

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Lev

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Devica

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Tehtnica

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Škorpijon

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.

Strelec

Na poslovnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in kar velik uspeh. Vstopili boste v obdobje, ko boste samo pridobivali. Nagrajeni boste v obliki slave, denarja in uspeha. Bodite pripravljeni sprejeti več, kot pa ste sploh kdaj pričakovali.

Kozorog

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Vodnar

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Ribi

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.