Direktor ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink se seli na čelo Lekarne Ljubljana, je pojasnil župan Zoran Janković, potem ko je nadzorni svet sklada mestnemu svetu predlagal Rinkovo predčasno razrešitev. Zdajšnji direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej se je odločil, da za položaj ne bo več kandidiral, je dodal župan.

"Po eni strani sem zelo žalosten, po drugi pa zelo vesel," je odhod Saša Rinka s čela občinskega stanovanjskega sklada na redni tedenski novinarski konferenci komentiral Zoran Janković.

Rink je bil po njegovih besedah izjemna pridobitev za stanovanjski sklad, ob čemer je Janković izpostavil številne realizirane in načrtovane projekte. "Pustil je globok pečat," je dodal.

Rink je bil po Jankovićevih besedah že imenovan za naslednika Marjana Sedeja na čelu Lekarne Ljubljana.

Zdajšnji direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej se je odločil, da za položaj ne bo več kandidiral. Foto: STA ,

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je v ponedeljek podal predlog mestnemu svetu, da Rinka predčasno, z 31. marcem, razreši s funkcije. Hkrati so nadzorniki sprejeli besedilo javnega natečaja za delovno mesto direktorja oziroma direktorice, ki bo po Jankovićevih besedah objavljen še danes ali v prihodnjih dneh.

Rink je na položaju direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada četrti mandat, prvič je bil imenovan leta 2013, nazadnje pa 21. marca lani.

Nadzorni svet sklada sicer mestnemu svetu predlaga tudi sklep, da se Rinku za lansko leto dodeli redna delovna uspešnost v višini petih odstotkov letnih sredstev za osnovno plačo direktorja v znesku 2419,58 evra bruto in se ga oceni z oceno odlično.

Javni sklad je namenjen reševanju stanovanjske problematike občanov. Med drugim prek javnih razpisov oddaja neprofitna stanovanja, namenska stanovanja za mlade in namenska oskrbovana stanovanja.