Dež bo zajel vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila

Danes bo oblačno, dež bo od zahoda postopno zajel vso Slovenijo. Popoldne se bo meja sneženja na severu spustila do okoli 800 m nad morjem. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 3 do 9, na Goriškem in ob morju od 10 do 14 stopinj Celzija.

Zvečer in v prvem delu noči bodo padavine na zahodu in severu postopno ponehale, na jugu pa šele proti jutru. Tam se bo meja sneženja lahko spustila do okoli 700 m nadmorske višine. Burja na Primorskem bo v drugem delu noči slabela, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Tudi drugod se bo delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva.