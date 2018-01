Dež bo marsikje prehajal v sneg

Na Primorskem bo zvečer pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa severovzhodnik.

Novoletni dan nam od zahoda najprej prinaša dež, proti večeru pa marsikje tudi sneg. Srečno! — ARSO vreme (@meteoSI) January 1, 2018

Ponoči bodo padavine od zahoda postopno ponehale, najkasneje v jutranjih urah na severovzhodu. Tudi severovzhodni veter bo ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju 6 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Zvečer in v noči na torek bodo močneje narasle reke v južni Sloveniji, možna so manjša razlivanja ob strugah. V torek in sredo se bo gladina vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa ponovno nekoliko zvišala. Prav tako se bodo nekoliko razširile tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju.



V gorah pa je še vedno velika nevarnost snežnih plazov.

Jutri bo sprva pretežno oblačno, ponekod po kotlinah lahko tudi megleno. Popoldne se bo od zahoda prehodno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer in v noči na četrtek bodo prehodno krajevne padavine, deloma plohe. Po nižinah bo deževalo.

V četrtek bo dopoldne delno jasno, po nekaterih kotlinah tudi megleno, nato bo spet več oblačnosti.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo, še napovedujejo na Arsu.