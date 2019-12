Denarja kot blata, a ne za njihovo cesto #video

"Samo vprašanje časa je, kdaj bomo na cestah šteli mrtve," opozarjajo v civilni iniciativi. Tovornjakov je vse več, na nekaterih odsekih se z avtomobilom sploh ne morejo več srečati, so poročali na Planetu.

Domačini pa v strahu za svoje življenje zdaj hodijo kar po jarkih in obljubljajo: "Če ne gre zlepa, pa zgrda."

Luknje v cesti, luknje v vaših obljubah, piše na transparentih protestnikov. Domačini so odločeni, državi popuščali več ne bomo. Gre za naša življenja.

"Vsak dan sem na tej cesti, katastrofa! In vsak dan, ko grem v službo, se vprašam, ali bom prišel nazaj živ ali ne bom," je dejal Franc Kuhar.

Lepo krožišče, naprej pa ...

Foto: Planet TV Dobrodošli torej v Gederovcih, kjer imajo lepo krožišče, ceste, ki pripeljejo do krožišča pa so povsem dotrajane, opozarjajo domačini.

"Dvajset let že vemo, da je to najbolj črna točka v Pomurju. Praktično obe cesti Murska Sobota-Gederovci in od Petanjcev vse do Krajne. Zdaj res več ne moremo nič čakati, ker bosta obe cesti v kratkem razpadli in takrat več niti ceste ne bomo imeli," opozarja Klaudija Šadl Jug.

Cesta Gederovci-Murska Sobota velja za eno najbolj črnih točk v Pomurju, na cesti med Petanjci in Krajno pa se za glavo drži vsak voznik, še bolj pa domačini, ki živijo ob njej. "Za to cesto se govori, da je cesta smrti," dodaja Franc Gibičar, predsednik civilne iniciative.

Brez kolesarske steze ali pločnikov

Ne ena ne druga cesta pa nima kolesarske steze ali pločnikov, bankine so neutrjene. Vse štiri prehode za pešce v krožišču so domačini zaprli istočasno, kot opozorilo državi. A protest ne mine brez incidenta - madžarski voznik osebnega avtomobila poskuša zapeljati mimo. A neučakani vozniki morajo potrpeti. Med protestniki, ki opozarjajo na nevarnost, je tudi 94-letna domačinka.

Še posebej moteč je tovorni promet, po bližnjici čez te ceste tovornjakarji prihranijo pri gorivu in cestninah.

"Tovornjaki nas sploh ne upoštevajo, prehitevajo, toliko da nas ne porine dol s ceste," o vsakodnevnih težavah s tovornjaki pravi Ivan Kos.

Franc Horvat, župan občine Tišina Foto: Planet TV

Rekordna proračuna, zanje pa je zmanjkalo

Za nujni sestanek so ministrico za infrastrukturo prosili že pred sedmimi tedni, a odziva ni. Bo ministrica slišala zdaj?

"Ne nazadnje govorimo, da imamo zdaj sprejeta dva rekordna proračuna, da je v državi denarja kot blata, če se lahko tako izrazim, za ti dve cesti je pa zmanjkalo," je oster Franc Horvat, župan občine Tišina.