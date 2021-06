Delali so se gluhe, vmes pa nakradli za pet tisoč evrov oblačil

Koprski policisti so včeraj popoldne prejeli prijavo, da so v eni od izolskih trgovin ukradli oblačila. Storilci so z znakovnim jezikom pokazali, da so gluhi, vmes pa kradli po trgovini.

Prijavo o tatvini artiklov v eni od trgovin v Izoli so policisti prejeli v torek ob 15.47.

Ugotovili so, da so v trgovino vstopili trije storilci in zaposlenima z znakovnim jezikom pokazali, da so gluhi. S tem so ju zamotili, da so lahko iz trgovine ukradli od 50 do 60 kosov oblačil v skupni vrednosti okoli pet tisoč evrov. Informacije o tatvini policisti še vedno zbirajo.