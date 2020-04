Del opozicije poziva Zorčiča, naj razmisli o odstopu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V opozicijskih LMŠ, SD in Levici predsedniku DZ Igorju Zorčiču očitajo večkratno kršenje poslovnika in demokratičnih postopkov v DZ, na kar so ga opozorili tudi z obstrukcijo dela današnje seje. Kot je napovedal poslanec SD Jani Prednik, bodo zahtevali sklic komisije za poslovnik, Zorčiča pa pozivajo k razmisleku o odstopu.

Poslanka LMŠ Tina Heferle in koordinator Levice Luka Mesec sta v izjavah novinarjem po seji pojasnila, da je Zorčič danes spregledal prizadevanja poslanca Levice Boštjana Koražije, da bi podal postopkovni predlog, s katerim je želel sicer protestirati zaradi nemira v dvorani, ko je želel obrazložiti svoj glas. Zorčič je namesto tega nadaljeval z glasovanjem in tega kljub glasnemu nasprotovanju opozicije ni prekinil. Čeprav večina opozicije sploh ni oddala svojih glasov, je glasovanje razglasil za regularno in prebral rezultat, sta povedala poslanca, poroča STA.

Heferletova je poudarila, da rezultat glasovanja zato ni odraz prave parlamentarne volje, saj "večina opozicijskih poslancev sploh ni glasovala, ker smo pričakovali prekinitev glasovanja". Izpostavila je, da je poslovnik "temelj, ki se ga mora držati vsak", aktualni predsednik DZ Igor Zorčič pa ga je po njenih besedah v tem tednu na obeh izrednih sejah kršil kar nekajkrat. Zato jim ni preostalo drugega, kot da v znak protesta obstruirajo sejo.

"Če že izganjajo demokracijo iz države, ne morejo pričakovati, da bo opozicija tiho"

Foto: STA Podobno je izpostavil koordinator Levice Luka Mesec, ki je dejal, da so z obstrukcijo Zorčiču dali jasno opozorilo, da "če že izganjajo demokracijo iz države, ne morejo pričakovati, da bo opozicija tiho, ko jo bodo odvzemali državljanom, še manj pa, ko bodo v DZ kršili demokratične postopke", dodaja STA.

Mesec je dodal še, da je bil vprašljiv sam postopek sprejemanja sklepov o nedopustnosti referendumov za protikoronske zakone, saj koalicija o tem ni predvidela nikakršne razprave. "Ljudstvu so odrekli pravico do referenduma, ne da bi DZ sploh razpravljal. Ob določenih poslanske skupine sploh niso predstavljale stališč, zakaj menijo da je to potrebno," je dodal.

Štiri opozicijske stranke obstruirale del glasovanja

Prednik pa je izpostavil, da je Slovenija demokratična država in DZ mora biti institucija, ki predstavlja osnove demokracije, njen predsednik mora varovati demokratične procese.

Tudi on je navedel, da "zadeva, ki se je danes zgodila, ni bila prva, pač pa se že nekaj tednov dogaja, da opoziciji ni omogočeno enako razpravljanje kot koaliciji". Danes je to po njegovih besedah doseglo vrh. To ostro obsojajo tudi v SD, ki so kot druge tri opozicijske stranke na današnji seji obstruirali del glasovanja.

Napovedal je, da bodo zahtevali sklic seje komisije za poslovnik. "Glede na to, da je danes sam predsednik DZ, ki mora biti prvi varuh varuh demokracije in demokratičnih procesov, ne prvič zlorabil poslovnik, ga pozivamo k razmisleku, da zaradi neupoštevanja demokratičnih procesov in varovanja teh razmisli o svojem odstopu," je dejal Prednik.

Sejo zaznamovali postopkovni zapleti in več predlogov za prekinitev

Državni zbor je na današnji izredni seji podprl vladne predloge sklepov o nedopustnosti referendumov na tri protikoronske zakone, ki jih je DZ potrdil v torek. Za sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu je od navzočih 59 poslancev za glasovalo 46, proti 13 poslancev. Zatem so poslanci LMŠ, Levice, SD in SAB napovedali obstrukcijo. Za sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o noveli interventnega zakona ter noveli zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi je od navzočih 51 za glasovalo 51 poslancev, proti ni bil nihče.

Sejo so zaznamovali postopkovni zapleti in več predlogov za prekinitev seje.