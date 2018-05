Dars zaradi del v zaprtje priključkov Postojna, Vodice in Ajdovščina

Dars bo zaradi del začasno zaprl priključke Postojna, Vodice in Ajdovščina. Priključek Ajdovščina na hitri cesti proti Novi Gorici bodo zaprli danes popoldne, priključka Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani in Vodice na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pa v torek.

Na priključku Ajdovščina v smeri Nove Gorice bosta zaradi obnove hitre ceste, ki poteka na delih odsekov Vipava-Ajdovščina-Selo, že danes popoldne onemogočena uvoz in izvoz na hitro cesto. Priključek Ajdovščina bo predvidoma zaprt do 12. junija, promet pa bo urejen preko priključka Vipava ali preko priključka Selo, so danes sporočili iz Darsa.

Foto: Gregor Pavšič

S torkom pa bodo na primorski avtocesti zaprli priključek Postojna v smeri Ljubljane (tako uvoz kot izvoz) in na gorenjski avtocesti priključek Vodice v smeri Ljubljane (tako uvoz kot izvoz).

Priključek Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani bodo zaradi rušitve cestninske postaje za ves promet zaprli v torek ob 9.30, dela naj bi se končala 11. junija.

Uvoz na avtocesto proti Ljubljani bo popolnoma zaprt dvakrat po tri dni: od torka od 9.30 dalje do 1. junija do 4. ure ter od 8. junija od 9.30 do 11. junija do 14. ure.

Medtem bo izvoz z avtoceste iz smeri Kopra zaprt do zaključka vseh del rušitve cestninske postaje na priključku Postojna proti Ljubljani, do 11. junija.

Uporabniki avtoceste bodo lahko uporabili priključek Razdrto, ki so ga po koncu del rušitve tamkajšnje cestninske postaje za promet znova odprli v soboto, ali priključek Unec.

Dars se bo po 11. juniju, ko se bo končala dela rušitve cestninske postaje na priključku Postojna proti Ljubljani, podal v rušitev cestninske postaje na priključku Postojna proti Kopru.

Priključek Vodice na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pa bodo v torek zaprli zaradi obnove avtoceste, ki poteka v sklopu rušitve cestninske postaje Torovo. Dela bodo potekala predvidoma do 11. junija.

Uvoz Vodice na avtocesto proti Ljubljani bodo v torek zaprli po jutranji konici, ob 10. uri, izvoz z avtoceste iz smeri Kranja pa dve uri prej, ob 8. uri.

Obvoz za izvoz Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani bo preko priključka Spodnji Brnik (aerodrom), za uporabnike uvoza na avtocesto v Vodicah pa bo promet proti Ljubljani preusmerjen preko Skaručne na priključek Šmartno.