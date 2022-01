Dars: Ne odlašajte z nakupom e-vinjete! To je razlog.

Dars je v prvem mesecu prodal 73.819 letnih e-vinjet in polletnih e-vinjet za motorna kolesa, večjih težav pri prodaji pa niso imeli. Kljub temu, da letne vinjete za leto 2021 veljajo do konca januarja, na Darsu uporabnikom svetujejo, naj z nakupom ne odlašajo do zadnjega dne, saj ob nakupih zaznavajo napake pri navedbi registrske številke.

"V družbi Dars po prvem mesecu prodaje elektronskih vinjet opažamo, da so uporabniki sistem dobro sprejeli in da prodaja poteka brez večjih težav. Ob tem želimo poudariti, da letne vinjete za leto 2021 veljajo do konca januarja 2022," so sporočili.

Uporabnikom e-vinjet pri upravljavcu avtocest svetujejo, naj ob nakupu temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete.

Vse vrste vinjet je sicer mogoče kupiti največ 30 dni pred začetkom dneva veljavnosti, ki ga uporabnik izbere ob nakupu. Kot so poudarili, to pomeni, da je že zdaj mogoče kupiti letno e-vinjeto, ki začne veljati 1. februarja 2022.

Zasledili so pogoste napake pri navedbi registrskih številk

"Uporabnikom svetujemo, naj e-vinjeto z začetkom veljavnosti 1. februarja 2022 kupijo čim prej, saj izkušnje prvega meseca prodaje kažejo, da so ob nakupih pogoste napake pri navedbi podatkov o registrski številki," so zapisali.

"Ob spletnem nakupu e-vinjete naj bodo uporabniki posebej pozorni pri vnosu registrske številke vozila, cestninskega razreda in začetka veljavnosti e-vinjete. Na prodajnem mestu pa naj te podatke, ki so jih narekovali prodajalcu, preverijo, preden podpišejo potrdilo o pravilnosti podatkov, saj s tem podpisom odgovornost za pravilnost podatkov prevzamejo nase," še svetujejo kupcem.

Do začetka veljavnosti je napake še mogoče popraviti ali odstopiti od nakupa

Opozarjajo tudi, da je napake, ki se zgodijo ob nakupu, do začetka veljavnosti e-vinjete sicer še mogoče popraviti, pozneje pa ne več.

Prav tako lahko uporabniki pred začetkom veljavnosti e-vinjete odstopijo od nakupa, pri čemer so upravičeni do vračila kupnine. Po začetku veljavnosti e-vinjete odstop od nakupa ni več mogoč. S predčasnim nakupom prek spleta ali na prodajnih mestih se bodo uporabniki tudi izognili čakalnim vrstam na prodajnih mestih, so še zapisali na Darsu.

Informacije za tiste, ki potrebujete večje število vinjet

E-vinjeto je mogoče kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe v spletni trgovini in nakazila kupnine na Darsov transakcijski račun, a je treba v tem primeru e-vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park.

Če uporabniki prek spletne trgovine e-vinjete kupujejo za podjetja, jim Dars svetuje, da nakup opravijo kot registrirani uporabniki, saj bodo samo tako lahko prejeli račun v skladu z zakonom o DDV.