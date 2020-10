Danes večinoma sončno, jutri nova pošiljka dežja

Danes bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Bolj oblačno bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer bo občasno lahko rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj nova pošiljka dežja

Ponoči se bo pooblačilo. Do jutra bo dež zajel vso Slovenijo, na jugu bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.500 metrov.

Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, postopno se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla.