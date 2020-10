Danes še nekaj dežja, nato sledijo sončni dnevi

Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.700 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, postopno se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Čakajo nas trije sončni dnevi

Ponoči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, del dopoldneva se bo ponekod po nižinah še zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21 stopinj.

V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla, pravijo na agenciji za okolje (Arso).