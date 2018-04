Voda zalivala številne kleti

Vreme, 17. april

Danes bodo še nastajale krajevne plohe, nato pa bo do konca tedna sončno in za ta čas dokaj toplo vreme. Včeraj so morali v številnih mestih zaradi obilnih padavin posredovati gasilci.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem plohe, ki bodo do večera ponehale. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Goriškem in ob morju okoli 23 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od severozahoda postopno zjasnilo.

Danes bodo še nastajale krajevne plohe, od jutri do konca tedna pa pričakujemo sončno in za ta čas dokaj toplo vreme. — ARSO vreme (@meteoSI) April 17, 2018

Spremljajte aktulano vremensko napoved na vreme.siol.net

Jutri do 25 stopinj Celzija

Jutri bo precej jasno, le v južni in vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, ob morju 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal šibak severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja.

Včeraj so nevihte in močnejši nalivi povzročali številne težave, marsikje pa je v stanovanjske objetke vdrla meteorna voda. Težave z vremenom so imeli tudi v sosednji Avstriji. V Gradcu je voda zalila eno od tamkajšnjih nakupovalnih središč.

Kje vse so včeraj vremenske nevšečnosti povzročale težave?