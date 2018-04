Nastajale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi

V nadaljevanju dneva bodo nastajale plohe in nevihte, ponekod so mogoči tudi nalivi. Najvišje temperature se bodo povzpele do 22 stopinj Celzija. Pihal bo vzhodni veter, napoveduje Agencija za okolje.

Foto: Thinkstock

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 5, najvišje dnevne od 16 do 21, na Goriškem do 23 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo delno jasno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Malo topleje bo.