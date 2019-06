Danes previdno: temperature bodo segle do 34 stopinj Celzija

Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 30 do 34 stopinj Celzija, dopoldne je na zahodu še možna kakšna kaplja dežja, popoldne pa bo precej sončno.

Jutri le dve stopinji "hladneje"

Jutri bo nekoliko manj vroče, a se bo to poznalo le na termometru: najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Obali okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Sprva bo sončno in vroče, popoldne pa bodo v notranjosti pogoste nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja.

Foto: Getty Images

Šest nasvetov, kako se izogniti težavam

Čeprav številni komaj čakajo poletje in vročina marsikoga posebno ne moti, pa višje temperature s seboj prinašajo tudi nekaj nevšečnosti. Pogostejše so zastrupitve s hrano in dehidracije, zato je treba nase v vročih tednih, ki so pred nami, še posebej paziti.

Da se boste v vročih poletnih tednih izognili takšnim in drugačnim nevšečnostim ter slabemu počutju, upoštevajte nekaj osnovnih napotkov:

Ne pijte kave in alkohola. Pijte zadostne količine tekočine. Zadržujte se v senci in ohlajenih prostorih. Nosite lahka in zračna oblačila. Rekreirajte se v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah. Jejte lahko hrano in živila shranjujte v hladilniku.

