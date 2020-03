Danes in jutri sonce, konec tedna bo deževen

Danes bo sprva oblačno, manjše padavine bodo dopoldne ponehale tudi v južni Sloveniji. Popoldne se bo predvsem v zahodni polovici države postopno delno zjasnilo, v noči na četrtek pa še drugod. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo dopoldne slabela in popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje (Arso).

Jutri se bomo zbudili v megleno jutro

Jutri bo sprva pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti. Proti večeru pa gre v krajih v zahodnem delu Slovenije pričakovati padavine. Čez dan bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do –1, v alpskih dolinah ter v mraziščih na Notranjskem do –7, ob morju okoli 3 stopinj Celzija. Živo srebro se bo čez dan v severozahodni Sloveniji gibalo okoli 5 stopinj Celzija, drugod bo topleje – namerili bomo od 7 do 12 stopinj Celzija.

Konec tedna spet padavine

V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile na vso Slovenijo. Sprva bo meja sneženja med 400 in 700 metri, nato višje. V petek bo pretežno oblačno. Padavine bodo oslabele in ponekod prehodno ponehale ter se v noči na soboto prehodno spet nekoliko okrepile. V soboto dopoldne bodo povsod ponehale, popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, še navajajo na Arsu.