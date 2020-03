Danes in jutri še deževno, konec tedna več sonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bodo ponekod posamezne padavine, v višje ležečih delih države pa sneg. Več sonca in kakšno stopinjo več lahko pričakujemo v soboto in nedeljo.

Danes bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti. Pozno popoldne ali zvečer bodo predvsem v zgornjem Posočju že mogoče manjše padavine. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 5, drugod od 8 do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 400 in 700 metri. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo, ki bo zjutraj hitro ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, po nižinah Primorske okoli 7 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo dvigala

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Padavine bodo sredi dneva postopno slabele in popoldne ponekod ponehale. Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem pihal jugozahodnik, popoldne na severovzhodu severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, ponekod v severni Sloveniji pa nekaj stopinj nad ničlo.

Konec tedna več sonca

V noči na soboto bo prehodno spet nekaj padavin predvsem na jugu države. V soboto bo sprva oblačno, popoldne pa se bo od severa postopno delno razjasnilo, predvsem na vzhodu bo mogoča kakšna popoldanska ploha. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme, še napovedujejo na Arsu.