Danes in jutri še dež, nedelja bo sončna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji petek bo v znamenju padavin. Na Gorenjskem in Notranjskem bo naprej snežilo, dopoldne pa se bo meja sneženja dvigovala. Padavine bodo čez dan postopno slabele in ponekod povsod ponehale.

Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem zapihal jugozahodnik, popoldne pa na vzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, na severozahodu bo nekoliko hladneje - namerili bomo zgolj okoli 3 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

Danes bo v visokogorju zahodnih Julijskih Alp velika nevarnost snežnih plazov.

V nedeljo sončno s hladnim jutrom

V noči na soboto se bodo predvsem na jugu države spet pojavljale rahle padavine, ki bodo do jutra povečini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo -2 do 4, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno oblačno in po nekaterih nižinah lahko tudi megleno, popoldne pa se bo od severa postopno delno razjasnilo. Ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 ° stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno s hladnim jutrom. V ponedeljek kaže na dokaj oblačno vreme, predvsem na zahodu bo možna kakšna kaplja dežja, še navajajo na Arsu.