Danes do 33 stopinj Celzija, popoldne možne nevihte

Danes bo sprva pretežno jasno, nato pa v notranjosti delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, v jugovzhodni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo prve plohe in nevihte možne že zjutraj, drugod povečini sredi dneva in popoldne, ponekod pa se bodo nadaljevale tudi v noč. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 24 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, sprva tudi nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Osvežilo se bo. V soboto bo na Primorskem povečini sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.