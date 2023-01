Danes bo spet snežilo. Takšno je stanje na cestah.

Zaradi zimskih razmer po večjem delu Slovenije prilagodite hitrost trenutnim razmeram na cesti, opozarjajo vse voznike na prometnoinformacijskem centru. Na pot se odpravite le z ustrezno zimsko opremo vozila. Na cestah so plužne in posipne skupine, računajte na daljši čas potovanja.

Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). Popoldne se bodo spet začele pojavljati padavine. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Zaradi zimskih razmer po večjem delu Slovenije prilagodite hitrost trenutnim razmeram na cesti. Na pot se odpravite le z ustrezno zimsko opremo vozila. Na cestah so plužne in posipne skupine, računajte na daljši čas potovanja.

Foto: promet.si

Zvečer bo marsikje v osrednji in severni Sloveniji snežilo, na jugu pa bo po večini deževalo. Ponoči bodo padavine oslabele, še se bodo pojavljale krajevne plohe, ponekod lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija.