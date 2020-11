Danes bo še jasno, jutri prihaja sprememba

Danes in v ponedeljek bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo v ponedeljek zadrževala cel dan, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo jasno, dopoldne bo po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V ponedeljek se bo ponekod cel dan zadrževala megla

V ponedeljek bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah pretežno jasno. Drugod po nižinah se bo lahko tudi cel dan zadrževala megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne temperature pa od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah nad okoli tisoč metri nadmorske višine pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo oblačno ali megleno, napovedujejo na Arsu.