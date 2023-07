Podatki o vpisu: na katerih fakultetah so zahtevali največ točk?

Zaključil se je izbirni postopek prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih v študijskem letu 2023/24. Prejeli so 14.524 vlog, sprejeli pa so 11.632 kandidatov. Najvišje število točk, več kot 95, so morali zbrati tisti, ki so se vpisali na fakulteto za dizajn, smer vizualne komunikacije. Nekoliko nižja omejitev vpisa, 94,25 točke, je bila na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), smer filmska in televizijska režija, kamor so sprejeli štiri kandidate.

Sklepe o rezultatu izbirnega postopka so kandidatom že posredovali elektronsko prek portala eVŠ. Rok za pritožbo na sklepe je 7. avgust. Pritožbo je mogoče oddati elektronsko prek omenjenega portala, so v sredo sporočili z ministrstva za visoko šolstvo.

Najvišja omejitev točk na univerzitetnem programu je bila na AGRFT, smer filmska in televizijska režija, kjer so razpisali štiri mesta, minimalno število točk pa je bilo 94,25. Na drugem mestu je psihologija na ljubljanski univerzi s 94 točkami, enako število točk je bilo treba doseči za sprejem na program logopedija in surdopedagogika. Sledi biokemija z minimalnim številom zahtevanih točk 93,5 in psihologija v Mariboru z 91 točkami.

Za vpis na splošno medicino v Ljubljani je bilo treba doseči 81 točk, izmed 346 prijavljenih so sprejeli 224 bodočih študentk in študentov. Letos so sicer število razpisnih mest za vpis v prvi letnik medicinske fakultete v Ljubljani povečali z 205 na 220.

Medtem je bil kriterij za vpis na splošno medicino v Mariboru, kamor so izmed 206 prijavljenih sprejeli 111 študentov, postavljen še nekoliko višje, in sicer pri 81,85 točke, za dentalno medicino v Mariboru pa je bilo treba doseči 84,2 točke.

Med visokošolskimi programi so najvišjo omejitev postavili na fakulteti za dizajn, smer vizualne komunikacije, kjer je bilo za sprejem treba doseči 95,25 točke. Izmed 116 prijavljenih je to uspelo 25.

90,84 točke in več je doseglo 30 bodočih študentk in študentov visokošolskega programa dizajn, smer notranja oprema. Za visokošolski program radiološka tehnologija je bilo treba doseči minimalno 90 točk.

V spodnjem grafu si lahko ogledate deset študijskih programov z najvišjo omejitvijo vpisa v prihajajočem študijskem letu.

Vpis sprejetih kandidatov bo na visokošolskih zavodih potekal od 24. julija do najkasneje 17. avgusta. O točnih terminih bodo kandidate obvestili visokošolski zavodi. Omejitev vpisa za slovenske državljane in državljane EU za študijsko leto 2023/24 imajo 104 študijski programi oziroma smeri in načini študija. Podatki o številu sprejetih kandidatov in omejitvah v prvem prijavnem roku so dostopni na portalu eVŠ.

Drugi prijavni rok med 21. in 25. avgustom

Drugi prijavni rok bo od 21. do 25. avgusta. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ ter na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in spletnih straneh visokošolskih zavodov.

V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta. Prijavo za vpis kandidati oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.

Pomemben rok za vse študente

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2023/2024, lahko prošnjo za sprejem oddajo do 16. avgusta, če se želijo uvrstiti na prvo prednostno listo. Po tem datumu pa lahko oddajo prošnjo in se uvrstijo na nadaljnje prednostne liste.

Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje. Prošnjo oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ, so še zapisali na ministrstvu za visoko šolstvo.