Da so srečni se vidi in čuti #video

Druženje, izobraževanje, rekreacija, ustvarjalne delavnice, izleti. Vse to in še več je skupno dnevnim centrom aktivnosti za starejše. Ljubljanski center na Povšetovi dnevno obišče do 120 ljudi. Tudi zaradi občutka, da pripadajo skupnosti in da so sprejeti.

Starejši ljudje se pogosteje srečujejo z različnimi izgubami, zaradi česar so bolj ranljivi za občutke osamljenosti. Prepuščeni so sami sebi in občutkom, da so pozabljeni. V dnevnih centrih tako pomagajo številnim, ki si želijo aktivnosti, prebijati osamo ali so zgolj pripravljeni pomagati sebi in drugim. A dnevni centri so še mnogo več, ugotavlja novinarka Planet TV, ki je obiskala dnevni center aktivnosti na Povšetovi v Ljubljani.

"Od telovadb, gibalnih aktivnosti, do sprostitvenih, pogovorne skupine, likovne delavnice, petje, ples, učimo se tujih jezikov," dogajanje v Dnevnem centru aktivnosti za starejše opisuje Katja Krivec, vodja programa.

V centru izvajajo 90 različnih aktivnosti

Pa ne le to. Pridružijo se lahko več kot devetdesetim različnim aktivnostim. Hata Jusuf v dnevni center hodi vsak dan, že 13 let. Na telovadbo in ples.

"Čeprav me obiskujejo otroci in vnuki sem v dvosobnem stanovanju sama. Sicer rada delam in kuham, a grem v dnevni center v družbo. Še vedno rada plešem," navdušeno pove Jusufova.

To, da je srečna, da nečemu pripada, se vidi in čuti. "Jaz sem stara 87 let. Imela sem pet otrok, najmlajši je star 64 let," pojasnjuje.

Vse to so učinki sreče in tega, da pazimo nase, razlaga. "Če ne bi telovadila, ne bi bila takšna. Ker telovadim se držim dobro, rada gibam, rada sem med ljudmi, rada se smejim in to drži človeka pokonci," še sklene Jusufova.

Srečno zatočišče našla tudi 90-letnica

Po smrti moža je svoje srečno zatočišče tukaj našla tudi skoraj 90-letna Suzana Rupnik. Svojci jo le redko obiščejo, zato večino časa, tudi praznikov, preživi sama. "Pridejo, ampak bolj redko. Če bi bila res sama, bi se mi zmešalo," se pošali.

Center dnevno obišče do 120 ljudi. Tudi zaradi občutka, da pripadajo neki skupnosti, da so sprejeti.

V prazničnih dneh se ljudje soočajo z občutki stiske

Da se v prazničnih dneh veliko ljudi sooča z občutki stiske, ugotavljajo tudi pri Karitasu, kjer osamljenost starejših uspešno premagujejo s pomočjo prostovoljcev. Njihovi prostovoljci starejše in osamljene obiskujejo najmanj dvakrat letno. Za vsakega si vzamejo najmanj pol ure pogovora. In skoraj se ne zgodi, da ne bi nekdo odprl vrat.

Jože Likar je prostovoljec že deset let, vse od upokojitve. Ves ta čas se trudi, da bi bila osamljenost čim manjkrat spremljevalka starejših ljudi.