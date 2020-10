Črna na Koroškem razglašena za ogroženo območje

Vladna odredba je bila objavljena v torek zvečer v uradnem listu, v njej pa je navedeno, da začne veljati naslednji dan po objavi, piše STA.

Možnost dodatne kadrovske pomoči, manj pravnih ovir

Kot je po današnjem obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec dejal minister Gantar, je bila razglasitev Črne za ogroženo območje nujen ukrep zaradi tamkajšnjega slabšanja razmer. Olajšal bo delo, da bodo lahko pomagali. "To pomeni samo možnost dodatne kadrovske pomoči, manj pravnih ovir," je razložil minister, ki je danes skupaj z drugimi člani vlade na obisku na Koroškem, navaja STA.

V vrhu po deležu aktivno okuženega prebivalstva

Črna na Koroškem je že nekaj dni v slovenskem vrhu po deležu aktivno okuženega prebivalstva. Ta je za torek znašal 1,463 odstotka, kar je rahlo manj kot dan prej. Največje žarišče je Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer je število potrjeno okuženih z novim koronavirusom med uporabniki, zaposlenimi in prostovoljci skupaj preseglo sto, poroča STA.

Minister Gantar bo Črno na Koroškem in tamkajšnji CUDV skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem obiskal popoldne in podrobneje razložil nadaljnje načrte. Meni, da imajo v CUDV zaradi trenutnih razmer težave na vseh področjih, prepričan pa je, da je ob pomoči ureditev razmer možna.

To ne pomeni nobenih omejitev gibanja

Ker so v Črni potarnali, da so za razglasitev izvedeli iz medijev, pa je minister dejal, da ne vidi razlogov za vznemirjenje, in ponovil, da to ne pomeni nobenih omejitev gibanja in podobno, le možnost pomoči, za kar "bi bili lahko predvsem veseli, ne pa zaskrbljeni", je dejal po pisanju STA.

Po zagotovilih ministrstva za delo v CUDV Črna v teh dneh prihajajo dodatne kadrovske okrepitve, obe ministrstvi pa zavodu nudita tudi vso potrebno pomoč. Sredstva za dodatne kadre v socialno varstvenih zavodih so zagotovljena in nove zaposlitve so ponekod že v teku, so navedli.

Minister za delo Cigler Kralj je danes sicer še pred odhodom v CUDV obiskal predvsem socialno varstvene zavode in se seznanil z razmerami na terenu, ki so zaradi soočanja z novim koronavirusom zelo zahtevne. Samo s skupnimi prizadevanji lahko zajezimo in ustavimo virus, je poudaril in na stojnici #OstaniZdrav v Slovenj Gradcu pozval k samozaščitnemu vedenju, kamor sodi tudi uporaba mobilne aplikacije #OstaniZdrav, so zapisali na ministrstvu za delo, še piše STA.