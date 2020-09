V prihodnjih dneh izrazito povečanje števila bolnikov v bolnišnicah

Poleg števila okuženih z novim koronavirusom je še bolj skrb vzbujajoče naraščanje števila hospitaliziranih, je za STA poudarila Beovićeva, ki je tudi vodja strokovne skupine za covid-19. Kot je dejala, izkušnje iz tujine kažejo, da je pot po dvigu krivulje števila hospitaliziranih zelo težavna in izjemno boleča.

V prihodnjih dneh vse večja potreba po hospitalizacijah

V prihodnjih dneh je mogoče pričakovati izrazito povečanje števila bolnikov, ki bodo potrebovali hospitalizacijo. Med številom okuženih in številom hospitaliziranih obstaja zamik, saj bolniki navadno bolnišnično zdravljenje potrebujejo po petih ali šestih dneh od začetka bolezni.

Nekaj prenosov tudi iz mlajših na starše in stare starše

Okužbe so se ponovno pojavile tudi v domovih za starejše, nekaj prenosov je tudi iz mlajših na starše in stare starše, je dodala Beovićeva. Tako znova zbolevajo starejši, ki pa tudi pogosteje potrebujejo hospitalizacijo.

Od populacije, ki zboleva, in možnosti obravnave pa je močno odvisna tudi smrtnost. "Pri nas obstaja pomanjkanje kapacitet in kadra že brez epidemije. Če se bo število obolelih zelo povečalo, je resna grožnja, da vseh ljudi ne bomo mogli ustrezno obravnavati," je poudarila. Ključno je predvsem takojšnje ukrepanje. Beovićeva je pozvala k doslednemu spoštovanju vseh sprejetih ukrepov, poroča STA.

Zaostrovanja ukrepov ni na vidiku, bo pa na delu inšpekcija

Kot je pojasnila, zaostrovanja obstoječih ukrepov za zdaj še ni na mizi. "V prvi vrsti je pomembno dosledno izvajanje že uveljavljenih ukrepov," je dejala. Pri tem kot pomembno ocenjuje delo inšpekcije. Spomnila je, da so se številne države pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov po pomoč obrnile k policiji in vojski, še piše STA.

Foto: Getty Images

Eden od mogočih ukrepov tudi nošenje mask na prostem

Pri sprejemanju nadaljnjih ukrepov pa je bistveno predvsem, da ne bodo omejevali gospodarstva in življenja. Med drugim bi lahko obvezno postalo tudi nošenje mask zunaj, ko je zbranih več ljudi. Strokovna svetovalna skupina predvideva tudi možnost skrajšanja odpiralnih časov gostinskih lokalov. Beovićeva je spomnila, da že obstajajo omejitve zbiranja na deset ljudi, ki pa se ne izvajajo. Pozvala pa je še k uporabi aplikacije, še piše STA.

Kot je še dodala, se zavzema za konsistentne ukrepe. "Zato, da jih ljudje lažje razumejo in upoštevajo," je poudarila. A kot dodaja, živimo v turbulentnem času, ko se vsak teden izve kaj novega. "Zato je zelo težko ohranjati neko kredibilnost," še pravi po pisanju STA.

Gantarja skrbijo nasprotniki uporabe zaščitnih mask Minister za zdravje Tomaž Gantar je ob novih okužbah vnovič pozval k upoštevanju obstoječih zaščitnih ukrepov. Ob tem vidi velike pomanjkljivosti pri nadzoru, skrbijo ga tudi iniciative, ki nasprotujejo uporabi zaščitnih mask. Popoldne se bo sestal s strokovno skupino za covid-19, da preverijo, kje lahko naredijo še kakšen korak več. Foto: Ana Kovač Gantar je v izjavi za medije ob prihodu na današnje redno koalicijsko srečanje poudaril, da so "obstoječi ukrepi edini možni, preden se lotevamo ponovnega zapiranja družbe, česar si ne želi nihče". Če bi se razmere bistveno spremenile na slabše, potem bo po njegovih besedah treba razmisliti, kaj še lahko naredijo. Po mnenju ministra bodo poskušali več narediti na področju upoštevanja ukrepov. "Več je treba delati pri prepričevanju in promociji, da so ukrepi koristni, utemeljeni, da delujejo tudi v drugih državah. Samo s kaznimi na moremo prepričati ljudi," je dejal. Povečanje števila okužb z novimi koronavirusom v zadnjih dneh je, kot pravi, tudi odsev stanja v sosednjih državah. Ob odprtih mejah bi težko pričakovali, da pri nas do tega ne bi prišlo, je prepričan Gantar. Odzval se je tudi na besede vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, ki je za TV Slovenija izrazil pričakovanje, naj ministrstvo za zdravje slovensko javnost seznani, kaj je bilo storjeno v zadnjih sto dnevih, odkar je prevzelo odgovornost. Kot pravi Gantar, imata s Kacinom različni mnenji. V zdravstvu je nakopičenih ogromno težav, ki jih je epidemija po ministrovem mnenju zaostrila in poslabšala. Sicer pa je ministrstvo naredilo kar nekaj korakov, nekaj pa jih je odvisnih tudi od rebalansa proračuna. "Čarobne palice jaz nimam. Če nekdo misli, da jo ima, potem mu gladko prepuščam to delo," je dejal. Po koncu srečanja je predsednik NSi Matej Tonin povedal, da je bil večji del sestanka vodij koalicijskih strank namenjen pogovoru o tem, kako oblikovati ukrepe, da bodo tako življenjski kot učinkoviti pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Kot je dejal, so govorili o konkretnih primerih, na primer o tem, da je koncert, kjer na varnostni razdalji sedi 500 ljudi, manj nevaren kot druženje 15 ljudi, ki so v zelo tesnem stiku. Pogovorom o soočanju z epidemijo bolezni covid-19 bo namenjeno tudi torkovo srečanje koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju. (STA)

Bolezen ima lahko tudi hude posledice

Tudi o sami bolezni marsikaj še ostaja neznanka, pravi Beovićeva. Posamezne raziskave kažejo, da ima lahko novi koronavirus splošne hude posledice, kot so izguba mišične mase, otežena mobilnost ter tudi izguba voha in sluha. Med značilnimi hudimi posledicami pa so prizadetost organov, predvsem pljuč, prizadetost osrednjega živčevja in tromboze, tudi v srčnih žilah. "Vse to vodi do zapletov, ki imajo lahko trajne posledice," je dodala. Dolgoročne posledice na zdravje bolnikov sicer sistematično spremljajo tudi pri nas.

Pri nas za zdaj brez primera ponovne okužbe

Neznana pa ostaja tudi imunost pred ponovno okužbo. Večina koronavirusov ne pušča dolgotrajne imunosti, dodaja Beovićeva. Imunost pa pridobijo bolniki, ki so preboleli bližnjevzhodni respiratorni sindrom (MERS-CoV) in SARS. "Res pa je tudi, da ti, ki so ponovno zboleli, so zboleli za blažjo obliko," še pravi. Pri nas sicer, tako pravi Beovićeva, primera ponovne okužbe še nismo zabeležili, je še povedala za STA.