Civilni zaščiti ukradli za štiri tisoč evrov opreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nepridipravi so pred nekaj dnevi Civilni zaščiti Logatec ukradli za štiri tisoč evrov opreme. Prosijo za informacije, če bo kdo kje opazil manjkajočo opremo.

Opremo so ukradli iz boksa, ki je bil na njihovem vozilu ford ranger. Civilna zaščita Logatec je imela vozilo parkirano pod občinsko stavbo, iz boksa pa so nepridipravi pobrali za štiri tisoč evrov opreme, ki jo uporabljajo med reševanjem, med drugim tudi napravo Tirfor. To je univerzalna naprava za vlečenje ali dvigovanje.

Celoten seznam ukradene opreme: - vlečno dvižna naprava TIRFOR 1,6 kN

- orodje za vlamljanje HULIGAN (že prispelo nazaj)

- škripec 10 kN (že prispel nazaj)

- jeklenica pocinkana na kolutu 10 mm/30 m

- gozdarska veriga 5,5 t s kavljem modre barve

- gozdarska "gurtna" 3 m dolžine, 6 t potega

- žaga lokarica

- lomilka – "pajser"

- kladivo (macola) 5 kg

- klešče "cvikarce" za železo

Civilna zaščita Logatec prosi vse, ki bi morda videli oziroma karkoli slišali o ukradeni opremi, da jih obvestijo.