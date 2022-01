Cigler Kralj: Minimalne plače višje za 4,9 odstotka. GZS: To je veliko breme za gospodarstvo.

V skladu z zakonom o minimalni plači se minimalna plača letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. V skladu z obstoječimi makroekonomskimi napovedmi, negotovostjo v zvezi z epidemijo covida-19 in po posvetu s socialnimi partnerji je minister Janez Cigler Kralj sprejel odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače z uradnim podatkom o inflaciji v preteklem letu, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Trenutni podatek statističnega urada kaže na letno stopnjo inflacije v decembru 2021 v višini 4,9 odstotka.

V skladu z navedenim bo nov znesek bruto minimalne plače predvidoma znašal 1074,43 evra. Znesek bo predvidoma do 20. januarja objavljen v uradnem listu in bo veljal za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja dalje.

Na GZS z drugimi predlogi

Predlagan dvig minimalne bruto plače za 4,9 odstotka je v luči izjemnega dviga cen energentov in surovin še posebej velik izziv za številna podjetja iz energetsko intenzivnih dejavnosti in malega gospodarstva, so dejali na Gospodarski zbornici Slovenije in predlagali sprejem delne subvencije dviga in spremembo osnove za obračun socialnih prispevkov.

Povprečne cene zakupa pasovne električne energije bodo v 2022 po oceni Analitike GZS vsaj za 100 odstotkov višje kot v 2021, upoštevaje predhodne zakupe nekaterih podjetij. Določene družbe in dejavnosti pa se soočajo še z večjimi dvigi. Stroški materiala in energije predstavljajo petino prodaje v zasebnem sektorju oziroma 19 odstotkov, celotni stroški dela pa šestino oziroma 16 odstotkov. Pri določenih dejavnostih in podjetjih je strošek materiala in energije tudi blizu polovice prodaje in ti subjekti bodo stežka prenesli visok dvig minimalne plače.

GZS: Zvišanje pomeni veliko breme za gospodarstvo

Zato je že predlog ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po uskladitvi minimalne plače za 4,9 odstotka za gospodarstvo veliko breme, menijo na Gospodarski zbornici Slovenije. Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček pravi, da "pričakujejo, da se bo država po vzoru iz leta 2021 odpovedala dodatnim prihodkom iz naslova dviga minimalne plače in bo del dviga v obliki subvencije v pavšalnem znesku 30 evrov na zaposlenega mesečno namenila najbolj prizadetim podjetjem. S tem bi podjetja pridobila nekaj časa za uskladitev prodajnih cen in prilagoditve poslovanja na višje stroške. Izpostavljamo, da bi se neto minimalna plača lahko še dodatno povečala s sprejetem predloga Zakona o dohodnini. V 2025 bi prejemnik minimalne plače iz tega naslova prejel letno 640 evrov več. To bi pomembno dvignilo kupno moč in stabiliziralo domače povpraševanje tudi v primeru slabšanja epidemiološke slike."

Dodatno GZS predlaga, da bi od 1. marca 2022 do konca 2022 veljala nižja osnova za obračun socialnih prispevkov zaposlenih, kot je določeno v ZPIZ-2, in sicer v višini nove minimalne plače.