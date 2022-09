Cigler Kralj želi vnesti več človečnosti in sočutja

Svet NSi je danes soglasno podprl kandidaturo vodje poslancev Janeza Ciglerja Kralja za predsednika republike. V tekmo se tako podaja s podporo stranke in podpisi poslancev, kot poudarja, se je za ta korak odločil, ker "ima ljudi in Slovenijo preprosto rad". Med ključnimi prioritetami navaja solidarnost, krepitev gospodarstva in obrambnih sil.

Janez Cigler Kralj se je za kandidaturo odločil tudi zato, ker so se nanj in na stranko obračali ljudje z "izraženo stisko, da med dosedanjimi kandidati ni človeka, za katerega bi mirno in iskreno oddali svoj glas", je dejal v današnji izjavi za medije po seji sveta stranke. Ob tem se je za izraženo podporo zahvalil vodstvu stranke ter nekdanjima predsednikoma NSi Ljudmili Novak in Lojzetu Peterletu.

Kot predsednik republike se želi zavzemati za spremenjen odnos do tistih, ki delajo, so ustvarjalni in podjetni. Poudarja tudi odnos do ranljivih in tistih, ki so odrinjeni na rob družbe. "Kot predsednik bi si želel znova stopiti do teh ljudi, jih vključiti v družbo, jim vrniti dostojanstvo, ki jim pripada, da bodo del naše močne skupne družbe, v kateri bo ena izmed temeljnih vrednot tudi sožitje," je poudaril. Med ključnimi programskimi prioritetami je navedel še mir, varnost in stabilnost ter krepitev obrambnih sil.

Želi delovati kot predsednik, ki povezuje

Slovenija ob aktualnih izzivih, ki jo čakajo, po njegovem mnenju potrebuje predsednika, ki bo znal prepoznati priložnosti za državo in njene državljane ter umestitev v mednarodni prostor. "Čas, v katerem živimo in ki se napoveduje, je zahteven in kliče po predsedniku, ki ljudi razume, jih posluša in tudi sliši," je poudaril Cigler Kralj.

Želi delovati kot predsednik, ki povezuje, prav to v plus šteje tudi aktualnemu predsedniku države Borutu Pahorju. "Predsednik je tista funkcija, ki ljudi združuje, jih povezuje, išče najmanjše skupne imenovalce, da lahko gremo skupaj naprej v lepšo prihodnost," je prepričan.

V predsedniško funkcijo želi vnesti več človečnosti in sočutja

Poudarja, da želi v predsedniško funkcijo vnesti več človečnosti in sočutja, sam pa v kampanjo stopa z "držo človeka, ki je pripravljen služiti Sloveniji, njenim državljanom, vrniti dostojanstvo najšibkejšim, na drugi strani pa razpreti krila tistim, ki imajo več potenciala".

Naklonjen je tudi širjenju nekaterih pristojnosti funkcije predsednika republike, med drugim na področju imenovanja sodnikov, a poudarja, da je sprejemanje takšnih sprememb v pristojnosti državnega zbora.

Preden je zdajšnji vodja poslancev, ki bo kandidaturo za predsednika republike vložil prihodnji teden, sedel v poslanske klopi, je bil od leta 2006 krajši čas zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine NSi za odnose z javnostmi, se nato za nekaj časa poslovil od DZ, leta 2012 pa se je v parlament vrnil kot strokovni sodelavec poslanske skupine NSi. V tretji vladi Janeza Janše je zasedel ministrski stolček na čelu resorja za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.