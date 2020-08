Čez dan so mogoče posamezne krajevne plohe in nevihte

Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo v notranjosti države nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podobno vremensko dogajanje nas bo spremljalo vse do konca tedna.

Po nekaterih nižinah bo zjutraj ponekod megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na petek.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bo večinoma sončno, verjetnost za kakšno popoldansko nevihto bo precej majhna, še napovedujejo vremenoslovci.

