Čez dan se bo počasi jasnilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva pretežno oblačno, ni izključena kakšna dežna kaplja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem. Zlasti dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več na Primorskem. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od –6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske bo mogoča kakšna kaplja dežja. Drugod bo več sonca. Oba dneva bo ponekod pihal šibek jugozahodni veter.

Vremenska slika – vremenska motnja se je prek srednje pomaknila nad vzhodno Evropo in bo na vreme pri nas vplivala predvsem s povečano oblačnostjo. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in severnim Sredozemljem se je znova nekoliko okrepilo. S severozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo v krajih severno od nas precej jasno, čez dan se bo tudi drugod jasnilo. Več oblačnosti bo ob Jadranu.

V četrtek bo dokaj sončno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Ob Jadranu bo pretežno oblačno s šibkim jugozahodnim vetrom.

Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, še piše STA.