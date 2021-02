Zimsko neurje v ZDA zahtevalo najmanj 20 življenj #video

Zimsko neurje, ki je velik del ZDA zajelo že konec prejšnjega tedna, je do torka zvečer zahtevalo najmanj 20 življenj, poročajo ameriški mediji. Ocenjujejo, da bo žrtev še več, predvsem na jugu, kjer niso vajeni temperatur pod ničlo. V tem delu države prihaja do obsežnih izpadov elektrike, v zvezi s tem pa so se že vnele politične napetosti.

Izpadi elektrike so najhujši v Teksasu, kjer je brez elektrike ostalo od dva do tri milijone ljudi, republikanski guverner Greg Abbott pa je razglasil izredne razmere, piše STA.

Do izpadov prihaja tudi drugje. Brez elektrike je v torek ostalo 200 tisoč odjemalcev območja Apalačev in 200 tisoč v Oregonu. Redukcije so uvedli v Oklahomi in Minnesoti ter v Nebraski, kjer se je temperatura v mestu Omaha spustila na minus 30 stopinj Celzija.

Prebivalci Teksasa so zelo jezni, še posebej tisti v večjih mestih, kjer so stolpnice v središčih ostale razsvetljene, drugje pa so prestajali nizke temperature brez elektrike. Teksas je od Zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema) naročil 60 električnih generatorjev za bolnišnice, po državi pa so odprli 35 zavetišč.

Fox: Za izpade elektrike kriv boj proti podnebnim spremembam

Konservativni mediji na čelu s televizijo Fox že od konca prejšnjega tedna trdijo, da sta za obsežne izpade elektrike kriva zelena politika in boj proti podnebnim spremembam, saj naj bi elektrike zmanjkalo zaradi zamrznjenih vetrnih turbin.

Nekaj teh je res zamrznilo, vendar pa to ni imelo velikega vpliva na oskrbo z elektriko države Teksas, ki ima svoje lastno električno omrežje. Guverner Teksasa Abbott je pozval k preiskavi državnega elektro omrežja, Sveta za električno zanesljivost Teksasa (Ercot). Ta se je namreč začel pripravljati na prihod snežnega neurja teden dni prej, v ponedeljek pa so se razmere nenadoma poslabšale, piše STA.

Foto: STA

Predsednik Ercota Bill Magness je priznal, da je nekaj zračnih turbin zamrznilo, vendar pa so izgubili dvakrat več elektrike, ki jo pridobijo z naravnim plinom in termoelektrarnami, največ zaradi zamrznjene infrastrukture.

Strokovnjak Joshua Rhodes iz univerze v Austinu je dejal, da so izpadi elektrike posledica obdobja mraza, ki je bil hujši in daljši, kot jih je Teksas videl v zadnjih 50 letih, zato je treba v prihodnje upoštevati posledice podnebnih sprememb. Ameriški konservativni komentatorji pa trdijo, da je mraz dokaz, da podnebnih sprememb oziroma segrevanja ozračja ni.

Vendar pa znanstveniki že leta opozarjajo, da podnebne spremembe spreminjajo vremenske vzorce. Veliko zimsko neurje, ki je zajelo ZDA, je posledica spremenjenih vzorcev v polarnih zračnih tokovih, poudarjajo, piše STA.

Severno Karolino je medtem prizadel močan tornado z vetrom do 257 kilometrov na uro, v katerem so umrle tri osebe, deset pa jih je bilo poškodovanih.

V ZDA je bilo največ smrtnih žrtev zaradi neurja na cestah, več pa jih je umrlo tudi zaradi mraza oziroma nesreč pri ogrevanju. V Houstonu sta se z ogljikovim monoksidom zastrupili mati in hči, ki sta se skušali ogreti v prižganem avtomobilu v zaprti garaži. V požaru, ki ga je zanetil ogenj v kaminu, pa so umrli babica in trije vnuki.

Najmanj 13 otrok so zdravili zaradi zastrupitev z ogljikovim monoksidom tudi v Fort Worthu v Teksasu, štiri osebe pa so zaradi zastrupitve umrle v Oregonu. Ljudje se namreč skušajo ogreti na različne načine, pri tem pa uporabljajo vse mogoče pripomočke, od štedilnikov, avtomobilov in generatorjev do lesa, še piše STA.