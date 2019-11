Ceste ne morejo dokončati, ker traso blokira traktor #video

Ko je videl, kako daleč na njegovo parcelo je med deli posegla občina, je bil Mirko Obreht šokiran, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Tudi steber za ulično razsvetljavo stoji na mojem zemljišču, in to brez moje vednosti, pripoveduje Obreht. Na traktorju zato visi zgovoren napis Ne premikaj!. "To pa zato, ker so že en dan s stroji premaknili prikolico," pojasnjuje razburjeni lastnik zemljišča.

Občina obljublja, da bo odmerjena zemljišča kupila od lastnika

In kje pravzaprav tiči jedro spora? Obreht trdi, da je občini dal soglasje le za širitev pločnika in kolesarske poti. Mariborska občina na drugi strani navaja, da je 24. julija letos z njim sklenila pogodbo o stvarni služnosti. Trdijo, da so se z omenjeno pogodbo dogovorili, da bodo po zaključku gradbenih del opravili odmero in parcelacijo zemljišč glede na dejansko opravljene posege ter da bo občina tako odmerjena zemljišča od njega odkupila.

Zemljo je lastnik Mirko Obreht sicer pripravljen prodati, a nikakor ne za drobiž: "Zemljo bi ukradli. Ne bi je plačali, ampak ukradli." Foto: Planet TV

"Zemljo bi ukradli. Ne bi je plačali, ampak ukradli."

A se je zataknilo. Zemljo je Obreht sicer pripravljen prodati, a nikakor ne za drobiž: "Zemljo bi ukradli. Ne bi je plačali, ampak ukradli." Obe strani se pogovarjata o možni rešitvi nastale situacije. Če dogovora ne bo, traktor ostaja v krožišču, napoveduje lastnik. "Ni govora, od tega ne odstopam," pravi Obreht. Izvajalec z deli na Streliški cesti medtem sicer nadaljuje. A takoj, ko bager znova poseže pregloboko na Obrehtovo parcelo, sledi opozorilo in stroji se morajo umakniti.