Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem močno sneži, sneg se oprijema vozišča. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se odpravite s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na cestah.