Cerar na zasedanju SEP izpostavil pomen širitve EU

Zunanji minister Miro Cerar se danes v Trstu udeležuje ministrskega zasedanja držav članic Srednjeevropske pobude (SEP), kjer je izpostavil pomen širitve Evropske unije na države, ki izpolnjujejo pogoje za to, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Cerar je v nagovoru na zasedanju izpostavil pomen regionalnega sodelovanja, ki je v spremenjenih geopolitičnih razmerah pravi odgovor za krepitev zaupanja med članicami EU in državami, ki si za članstvo še prizadevajo. SEP bi se v prihodnje moral še bolj osredotočiti na posredovanje konkretnih izkušenj in znanj med članicami EU in državami, ki so v procesu pristopnih pogajanj oziroma še čakajo na začetek pogajanj, je povedal.

Minister je opozoril, da je državam Zahodnega Balkana, ki dosegajo pogoje za začetek pogajanj z Unijo, treba dati pozitivno sporočilo glede nadaljevanja širitve EU. Slovenija je prepričana, da bi Evropski svet prihodnji teden moral sprejeti pozitivno odločitev za države, ki so izpolnjujejo pogoje za začetek pogajanj, je poudaril.

"Pogumne kompromise je treba nagraditi"

Severna Makedonija je po njegovih besedah s potrditvijo prespanskega sporazuma sprejela pomembno odločitev in skupaj z Grčijo končala dolgotrajen spor glede imena. "Pogumne kompromise je treba nagraditi," je v nagovoru, kot so sporočili z MZZ, še dejal Cerar.

Kot so navedli na MZZ, je eden od glavnih ciljev pobude, ki danes združuje 17 držav, od samega začetka delovanja poleg izmenjave izkušenj in krepitve sodelovanja na področju kulture, znanosti, turizma, gospodarskega in obmejnega delovanja tudi podpora državam SEP, ki še niso članice EU, v pristopnem procesu. Za dosego tega cilja želi SEP zadržati trajnostni vpliv na krepitev zmogljivosti svojih držav članic izven EU, da bi utrdile svoje institucionalne gospodarske, kulturne, infrastrukturne, znanstvene in druge kapacitete za izpolnitev standardov EU, so dodali.

Vodja slovenske diplomacije se bo ob robu zasedanja predvidoma sestal tudi z italijanskim zunanjim ministrom Enzom Moaverom Milanesijem ter z zunanjima ministroma Severne Makedonije Nikolo Dimitrovom in Madžarske Petrom Szijjartom.