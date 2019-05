Čeprav obveznega služenja vojaškega roka ni več, so v Prekmurju ta običaj ohranili #video

Nekoč so morali fantje pred služenjem vojaškega roka na nabor. "Štelinga", kot temu rečejo v Prekmurju, je fante spremenila v može – in to je bil več kot dovolj dober razlog za veseljačenje. Okrašeni vozovi, glasba in spremstvo deklet so bili obvezna sestavina dogodka. Danes obveznega služenja vojaškega roka sicer ni več, a kljub temu Prekmurci skrbijo, da spomin nanj ne zbledi. V Beltincih je bila tako danes že 15. tradicionalna rekrutacija.