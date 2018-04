Čeprav jih rešuje pred poplavami, se nekateri na to požvižgajo #video

Beseda poplave ima v Spodnjem in Zgornjem Dupleku veliko težo. Ni domačina, ki se ne bi spominjal zadnje hude katastrofe leta 2012.

Toliko bolj skrb vzbujajoče je zato spremljati sledi tistih, ki se na pomembnost nasipa požvižgajo. Sledi avtomobilskih in traktorskih gum ni več mogoče spregledati.

"Tega ne spoštujejo, čeprav vsi dobro vedo, da je to nasip, ne cesta, tega preprosto ne spoštujejo in jih tudi ne moremo nikakor sankcionirati, zato je treba postaviti prometno signalizacijo in tudi fizične zapore," je za Planet TV povedal Mitja Horvat, župan Dupleka.

S tem bi preprečili dostop nevestnim voznikom, ki se po nasipu vozijo z avtomobili, motornimi kolesi in celo s kmetijskimi stroji.

Rešitev že pred poletjem

Po nasipu se vozijo tudi s kombajni in traktorji. Uničevanje naj bi zato z zapornicami še pred poletjem ustavili. Na novo bodo postavili tudi prometno signalizacijo, ki bo uporabo dovoljevala samo sprehajalcem in kolesarjem.

"Ne delam panike, da bi se zaradi enega avtomobila nasip podrl, ampak ne nazadnje, veliko denarja je bilo potrebnega za to in že tudi samo to blato po kroni nasipa in te kolesnice nam niso v prid, to želimo pač preprečiti," dodaja Horvat.

Strah je namreč tisti, ki je med domačini ostal. Staro opozorilo še vedno opominja na težave, s katerimi so se pred leti spopadali prebivalci poplavnega območja.