Cepljenje brez naročanja tudi v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kopru bodo v sredo in v četrtek cepili tiste, ki se na cepljenje niso predhodno naročili. Pogoj je, da so občani Mestne občine Koper ali občine Ankaran oziroma da imajo izbranega zdravnika v Kopru. V času cepljenja bo v neposredni bližini delovala tudi točka za pridobitev digitalne identitete, s katero lahko na portalu zVEM pridobite potrdilo o cepljenju, rezultatu testiranja oziroma da ste preboleli covid-19.

Ob zadostnih količinah cepiva proti covidu-19 se bo v nekaterih cepilnih centrih v prihodnjih dneh nadaljevalo cepljenje proti covidu-19, na katerega se ni treba predhodno naročiti. Že v petek so se lahko cepili v Pivki, Sežani, Luciji in Trbovljah, ta teden pa bodo brezplačno cepljenje brez predhodnega naročanja izvajali tudi na cepilnem mestu v Kopru, so sporočili iz koprske občine.

Cepljenje bo potekalo v sredo in v četrtek od 14.30 do 18.00 v Specialistični ambulanti za diabetes na Dellavallejevi ulici 3 v središču mesta. Izvajal ga bo Zdravstveni dom Koper, pogoj je le, da ste občani Mestne občine Koper ali Občine Ankaran oziroma da imate izbranega zdravnika v Kopru.

Točka SMSpass bo odprta v sredo in četrtek

V šotoru pri cepilnem centru pred ZD Koper že dober teden deluje tudi točka za pridobitev digitalne identitete SMSpass, s katero lahko na portalu zVEM pridobite potrdilo o cepljenju, rezultatu testiranja oziroma da ste preboleli covid-19. Ker se urnik delovanja točke prilagaja terminom cepilnega centra, bo ta teden točka odprta v sredo in četrtek, 16. in 17. junija, med 14.30 in 19.00.