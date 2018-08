Cene delovnih zvezkov se znižujejo

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, kjer spremljajo gibanje skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv že sedem let, že nekaj časa opozarjajo na podatke iz letne publikacije Evropske komisije o izobraževanju in usposabljanju v EU 2014, ki kažejo da so slovenski starši pri šolanju otrok med finančno najbolj obremenjenimi v Evropi.

Tudi podatki statističnega urada iz leta 2014 razkrivajo, da leto šolanja enega osnovnošolca pri nas stane 5000 evrov, od tega starši prispevajo 500 evrov oz. deset odstotkov, je pojasnil predsednik zveze Anton Meden. Prepričan je, da se stanje do danes ni bistveno spremenilo.

Poleg javnosti so na te podatke po njegovih besedah opozorili tudi predstavnike ministrstva. "Posebej zaskrbljujoče je veliko zmanjševanje sredstev, namenjenih kritju materialnih stroškov od leta 2011, kar pomeni, da ob ohranjanju enake kakovosti izvedbe programa vedno več finančnega bremena prevzemamo starši," je navedel.

Za delovne zvezke največ odštejejo v Pomurju, najmanj na severnoprimorskem

Če govorimo le o cenah delovnih zvezkov, v zvezi ugotavljajo, da so med šolami velike razlike. "Sklepamo, da so tudi pri šolskih potrebščinah med šolami razlike. Vsak učitelj je avtonomen tudi v tem, katere šolske potrebščine priporoči," je dejal.

Cene delovnih zvezkov so tako v povprečju najvišje na območju pomurskega aktiva in najnižje na območju severnoprimorskega aktiva. Glede delovnih zvezkov tudi iz učiteljskih vrst slišijo pripombe, da ni nujno, da večje število delovnih zvezkov pripomore k boljšemu znanju učencev.

Cene delovnih zvezkov se po navedbah zveze aktivov svetov staršev zadnjih šest let znižujejo, za novo šolsko leto podatke še zbirajo. Primerjava podatkov povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov za vseh devet razredov sodelujočih šol kaže, da so se cene od leta 2011/12 (766,81 evra) do leta 2017/18 (551,87 evra) znižale za 214,94 evra. Še vedno pa kompleti delovnih zvezkov zlasti v zadnji triadi dosegajo visoke cene, je izpostavil.

Analiza kaže, da so se cene najbolj znižale tam, kjer so bile na začetku najvišje. To je po Medenovem mnenju najverjetneje posledica izločanja delovnih zvezkov, ki so se izkazali kot malo potrebni ali celo nepotrebni in so jih učitelji opustili.

Najdražji je osmi razred

Tudi v Mladinski knjigi so najdražji delovni zvezki za osmi razred, kjer se skupna cena giblje od 75 do 180 evrov (III. Osnovna šola Celje). Cene se razlikujejo od šole do šole, je za STA povedal Jure Golob iz Mladinske knjige.

Za prvošolce so učna gradiva brezplačna, delovne zvezke dobijo v šoli, učbenike si izposodijo iz šolskih skladov, pa vseeno morajo njihovi starši za delovne zvezke po njegovih besedah odšteti okoli 20 evrov.

V Mladinski knjigi so cene šolskih potrebščin zelo različne, odvisne od kakovosti, vendar so večinoma na enaki ravni kot lani.

Za šolsko torbo od 50 do 200 evrov

Za prvošolca je verjetno največji strošek šolska torba, ki pa jo starši izberejo sami. Razpon cen je od 50 pa do 200 evrov. "Starši predvsem vedno bolj gledajo na kakovost šolske torbe in lahko rečemo, da je povprečna cena za šolsko torbo, ki jo prodamo, okoli 100 evrov," je še dodal Golob.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem opozarja naj bodo starši pozorni na velikost in materiale, iz katerih je torba. Tako torba ne sme biti prevelika glede na šolarjevo velikost, naj bo narejena iz primernih zračnih materialov z odsevnimi dodatki. Hrbtišče naj bo anatomsko oblikovano, naramnice podložene, široke in iz nedrsečih materialov.

Dobre torbe imajo naramnici povezani s sponkami v višini prsi in trebuha, ki poskrbita za dobro prileganje telesu. Torba naj tudi ne bo pretežka, šolarji pa morajo biti pozorni pri nošenju ter odlaganju šolske torbe.